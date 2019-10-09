Ceviz çalmaya geldiler tarla sahibini öldürdüler

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunun ve kaldırıldığı hastanede vefat eden kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucu gözaltına alınan 7 şahıstan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay, Arifiye ilçesi Karaçomaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Halil Baş isimli bir kişi sabah saatlerinde yanına aldığı tüfekle ceviz ağaçlarını kontrol etmek için tarlaya gitti. Uzun bir süre tarladan gelmeyen Baş, gelini tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Hastaneye kaldırılan Baş, buraya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Yaşanan olay sonrası olay yerine Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, JASAT ve Olay yeri inceleme timleri geldi. Baş'ın silahının bulunamaması sonrası jandarma ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını titizlikle inceledi. Yapılan incelemelerde iki otomobilin bölgeden hızla kaçtığı tespit edildi. Kameraları tek tek inceleyen jandarma ekipleri araçlardan birinin Söğütlü ilçesine diğerinin ise Kocaeli iline doğru hareket ettiği tespit edildi. Araç içinde bulunan şüphelilerden C.D., Kocaeli Devlet Hastanesinde kimliği belirsiz kişilerce av tüfeği ile bacağından vurulduğunu ifade etmesi sonrası güvenlik kamera kayıtları incelendi. Hastaneye Ö.D., eşi S.D. ve bacağından vurulmuş oğulları C.D.'nin gelmesi sonrasında olay sonrası kamerada tespit edilen şahıs oldukları anlaşıldı. Jandarma ekipleri şahısların Söğütlü ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Şahıslar ilk sorgularında Arifiye ilçesine geldiklerini inkar ettikleri belirtildi. Yapılan çapraz sorgulama sonucu olayı itiraf ettikleri belirtildi.



Olayla ilgili 7 gözaltı



Araştırmalarını derinleştiren jandarma ekipleri olayla ilgili 7 şahsı gözaltına aldı. Yapılan çapraz sorgu sonucunda cinayet olayında kullanılan av tüfeğinin M.D.isimli şahıs tarafından parçalanarak Söğütlü'de bulunan bir gölete atıldığı ve ceviz hırsızlığı yapmak amacı ile olay yerinde olduklarını söyledikleri öğrenildi. Halil baş isimli şahsın kasten öldürülmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Şüpheli şahıslar 'kasten adam öldürme, 'açıkta bırakılmış eşyada hırsızlık ve delil karartma' suçlarıyla mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ö.D., M.D., S.T., A.T., S.D. ve Can D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderilirken, Caner D. ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA