Ceviz çırparken ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde ceviz çırparken ağaçtan düşerek hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, 3 Ekim günü Gökkiriş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammet Sepet (79) evinin önünde bulunan ceviz ağacına çıkarak ceviz çırpmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Sepet ağaçtan düşerek yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevke dildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahalesini yaparak ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne kaldırdı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sepet doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam savaşını kaybetti. Sepet'in ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN