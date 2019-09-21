Son Dakika Haberleri: Ceviz çırparken ağaçtan düşüp öldü
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Ceviz çırparken ağaçtan düşüp öldü

1 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde ceviz ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti.

Ceviz çırparken ağaçtan düşüp öldü, System.String[]

Kayseri'nin Develi ilçesinde ceviz ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Develi'nin Aygözme Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ceviz çırpmak için ağaca çıkan Mustafa Kağıtçı (50), dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan Kağıtçı, ambulansla kaldırıldığı Develi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - KAYSERİ

Kayseri, Develi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:23 Kaynak: İHA
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