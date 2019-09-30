Son Dakika Haberleri: Ceviz çırparken elektrik akımına kapılan kişi yaralandı
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Ceviz çırparken elektrik akımına kapılan kişi yaralandı

17 dakika önce

Beyşehir'de, ceviz çırparken elektrik akımına kapılan kişi hastaneye kaldırıldı.

Ceviz çırparken elektrik akımına kapılan kişi yaralandı, System.String[]

Beyşehir'de, ceviz çırparken elektrik akımına kapılan kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yunuslar Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Gezen, bahçesindeki cevizleri çırpmak isterken enerji nakil hatlarına değmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

Yaralanan Gezen, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yunuslar, Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:14 Kaynak: AA
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