Ceviz çırparken elektrik akımına kapılan kişi yaralandı
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Beyşehir'de, ceviz çırparken elektrik akımına kapılan kişi hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:14 Kaynak: AA
Beyşehir'de, ceviz çırparken elektrik akımına kapılan kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yunuslar Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Gezen, bahçesindeki cevizleri çırpmak isterken enerji nakil hatlarına değmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.
Yaralanan Gezen, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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