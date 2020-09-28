Ceviz çırparken elektrik akımına kapıldı - Son Dakika

Ceviz çırparken elektrik akımına kapıldı
Kırşehir'de, ceviz çırparken elektrik akımına kapılan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kırşehir'de, ceviz çırparken elektrik akımına kapılan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre olay sabah saatlerinde Bağbaşı Mahallesi 1081. Sokak'ta meydana geldi. A.A. (43), bahçesindeki cevizleri çırpmak isterken enerji nakil hatlarına değmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan ve yaralanan A.A., kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. A.A.'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - KIRŞEHİR
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