Son Dakika Haberleri: Ceviz çırparken elektrik akımına kapılıp yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ceviz çırparken elektrik akımına kapılıp yaralandı

17 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ceviz çırparken elektrik akımına kapılarak yaralanan 1 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ceviz çırparken elektrik akımına kapılıp yaralandı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ceviz çırparken elektrik akımına kapılarak yaralanan 1 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Yunuslar Mahallesinde bahçesindeki ceviz ağacından cevizleri çırpmak isteyen Mustafa G. elektrik akımına kapılarak yaralandı. Yaralı şahıs kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KONYA

Yunuslar, Beyşehir, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


16 yıllık evliliğini bitirmeden başka bir kadınla düğün yaptı
Örümcek Adam gibi evlere tırmanan hırsızlar kamerada Polis babasının tabancasıyla oyun oynayan çocuk kendini vurdu 5 kişiye çarpıp markete giren kamyonun korkunç kazası kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 15:30:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceviz çırparken elektrik akımına kapılıp yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]