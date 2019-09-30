Ceviz çırparken elektrik akımına kapılıp yaralandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ceviz çırparken elektrik akımına kapılarak yaralanan 1 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:13 Kaynak: İHA
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ceviz çırparken elektrik akımına kapılarak yaralanan 1 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Yunuslar Mahallesinde bahçesindeki ceviz ağacından cevizleri çırpmak isteyen Mustafa G. elektrik akımına kapılarak yaralandı. Yaralı şahıs kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KONYA
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