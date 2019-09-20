"Ceviz diyarı" Oğuzlar'da yüksek verim beklentisi

Türkiye'deki ceviz üretiminin yüzde 8'inin gerçekleştirildiği Çorum'un Oğuzlar ilçesinde, hasada başlayan üreticiler, son 10 yılın en yüksek verimini elde etmeyi hedefliyor.

Kolay kırılan ince kabuğu, dil yakmayan lezzeti ve verimliliğiyle ün yapan Oğuzlar cevizinin yeni mahsulünün, kısa süre içinde tezgahlarda yerini alması bekleniyor.

Henüz dalından indirilmeden alıcı bulan, yerel halk arasında "kabuğuna sığmayan lezzet" olarak adlandırılan Oğuzlar cevizi, zahmetli bir sürecin ardından tüketiciye ulaşıyor.

Dağlık yapıya sahip ilçede rakıma göre başlayan hasat süreci, 30 güne kadar çıkabiliyor.

Uzun bir sopa yardımıyla dalından indirilen ceviz, el yordamıyla yeşil kabuğundan ayrılarak kurutmaya alınıyor.

İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda kurutulan ceviz, daha sonra paketlenerek tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

"Bu yıl 23 bin ton civarında verim hedefliyoruz"

Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl son 10 yılın en yüksek rekolte seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Geçen yıl 22 bin ton civarında ceviz elde ettiklerine dikkati çeken Hantal, "Bu yıl 23 bin ton civarında rekolte hedefliyoruz. Sadece ilçe merkezinde 4 bin ton civarında ürün almıştık. Bu yıl tahminimiz 5 bin ton civarında. Bu yıl hem adet hem de irilik olarak geçen yıllardan çok daha iyi ürün yetiştirdik. Dolayısıyla son 10 yılın en yüksek rekolte seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Mevsim şartları hep lehimize gitti. Üretici hasattan memnun. Eminim tüketici de çok memnun olacak." ifadelerini kullandı.

Hantal, ilçenin 3 bin civarındaki merkez nüfusunun, hasat döneminde 8 bine kadar yükseldiğini vurguladı.

Oğuzlar cevizi bu yıl da 35 liradan satılacak

Hantal, enflasyonla mücadele kapsamında bu yıl Oğuzlar cevizine zam yapmadıklarına işaret etti.

Ceviz fiyatının birlik tarafından belirlendiğini dile getiren Hantal, "Geçen yıl perakende 35 liradan satılan kabuklu Oğuzlar cevizini bu yıl da aynı fiyattan satışa sunuyoruz. Vatandaşların Oğuzlar cevizine ulaşmasını kolaylaştırmak ve enflasyonla mücadeleye katkı vermek için bu yıl zam yapmadık." dedi.

235 bin civarında ceviz ağacımız var

Hantal, 2012 yılında 156 bin civarında olan Oğuzlar cevizi ağacı sayısının, bu yıl 235 bin civarına yükseldiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"2012 yılında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yaptığımız çalışmada, ilçemizde köylerle birlikte 156 bin civarında ceviz ağacı olduğunu tespit etmiştik. Aradan geçen sürede üretim alanlarımızı genişleterek meyve veren ceviz ağaç sayımız 235 bine yaklaştı. Artık ilçemizde ceviz ağacı dikecek boş alan kalmadı. 1500 rakımlı bölgelere ceviz bahçesi kurma çalışmalarımız başladı. Gelecekte rekolteyi çok daha yükselteceğiz."