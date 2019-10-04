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Ceviz Festivali hazırlıkları tamamlandı

3 saat önce

Kaman ilçesi, 28. düzenlenecek Kültür Sanat ve Ceviz Festivali hazırlıklarını tamamladı.

Ceviz Festivali hazırlıkları tamamlandı, System.String[]

Kaman ilçesi, 28. düzenlenecek Kültür Sanat ve Ceviz Festivali hazırlıklarını tamamladı.


İlçe Belediye Başkanı Necati Çolak, Belediye binası önünde yapılacak festival açılışına davette bulundu.


Kırşehir'in Kaman ilçesi Belediye Başkanı Çolak, ilçe merkezinde kutlanacak kutlamalarda yerel etkinliklerle birlikte 2 günde 8 sanatçının konser vereceğini söyledi.


Belediye Başkanı Çolak,açıklamasında; "5-6 Ekim tarihleri arasında kutlanacak festival kapsamında yerel etkinliklerle birlikte cevizin tanıtımı yapılacak. Her geçen yıl festivali daha görkemli hale getirmek için çaba gösteriyoruz. Ceviz festivali, Kaman ilçesin de düzenlenen yerel etkinlikler dışında da tanıtımının yapılması önemli bir hal alıyor. Türkiye genelinde de cevizinin kalitesi ile ilçemiz bir isim yaptı. Amacımız festivalde yer alan etkinliklerde cevizin önemine dikkat çekerek üreticinin bir nebze de olsa hasadının keyfini çıkartmasıdır" dedi.


Festival ve yerel etkinlikler Kaman ilçesinde belediye binası önünde yapılacak törenle açılacak. - KIRŞEHİR

Kaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:41 Kaynak: İHA
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