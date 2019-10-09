Son Dakika Haberleri: Ceviz hasadından dönerken traktör devrildi: 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Ceviz hasadından dönerken traktör devrildi: 6 yaralı

Ceviz hasadından dönerken traktör devrildi: 6 yaralı

2 saat önce

Malatya'da, ceviz hasadından dönerken traktör devrilmesi 6 işçi yaralandı.

Ceviz hasadından dönerken traktör devrildi: 6 yaralı, System.String[]

Malatya'da, ceviz hasadından dönerken traktör devrilmesi 6 işçi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Hekimhan ilçesi Kocaözü Mahallesi Sorhun mevkinde meydana geldi. Ceviz hasadından dönerken, Nazmi Coşkun idaresindeki 44 HV 443 plakalı traktör, iddiaya göre dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu devrildi. Kazada, sürücü Nazmi Coşkun, Ali ve Fadime Yiğit ile Feride, Şevki ve Özge Coşkun yaralandı.


Yaralıların ilçe devlet hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındıkları ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MALATYA

Malatya, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:18 Kaynak: İHA
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