CEVİZ İŞLEME FABRİKASININ DEPOSU ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde bir ceviz işleme tesisinin deposunda elektrik panosundan çıkan yangında, tarım makineleri yanarken depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Işıklar Mahallesi'nde özel bir şirkete ait ceviz işleme tesisinin tarım aletlerinin bulunduğu depoda meydana geldi. Elektrik panosundan çıktığı belirtilen yangında alevler kısa sürede depoyu sardı. Çalışanlar kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 3 saatte söndürülen yangında depoda bulunan, tarım aletleri, ilaçlama makineleri, sulama malzemeleri ile 5 bin boş ceviz çuvalı yandı, depo kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.