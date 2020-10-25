Ceviz toplamak için çıktığı ağaçta akıma kapılarak öldü - Son Dakika

Ceviz toplamak için çıktığı ağaçta akıma kapılarak öldü

NİĞDE'de ceviz toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan Bilal Tarım (39) hayatını kaybetti.

NİĞDE'de ceviz toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan Bilal Tarım (39) hayatını kaybetti. Olay, merkeze bağlı Aktaş beldesi Yeni Mahalle'de, öğle saatlerinde meydana geldi. Kendisine ait bahçede, ceviz toplamak için ağaca çıkan Bilal Tarım, dalların kenarından geçen elektrik tellerine, elindeki demir sopanın temas etmesi sonucu akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağaçta asılı kalan Tarım'ı bulunduğu yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık ekipleri, Tarım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tarım'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Dakika

Çıktığı programda zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor

Evinin camını silerken düşen kadın hastanelik oldu

Emekli olan Khabib Nurmagomedov'a ünlü sporculardan tebrik mesajı yağdı

Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz

Genç kız, iğnenin yan etkilerini söyleyen doktora saldırdı

Ermenistan ordusu tükeniyor! Bu kez de 15 yaşın altındaki çocukları cepheye sürmeye başladılar

Daha büyük bir acı yok! Otomobilin arkasında duran oğlunu fark etmeyerek 25 metre sürükledi

Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı