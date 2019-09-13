Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı
1 saat önce
Bursa'nın Kestel ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:28 Kaynak: AA
Bursa'nın Kestel ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı.
Kozluören Mahallesi'nde ceviz toplamak için merdivenle ağaca çıkan Mustafa G (67) ağaçtan düştü.
İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan vücudunun çeşitli bölgelerinde kırık olduğu öğrenildi.
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