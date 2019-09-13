Son Dakika Haberleri: Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı
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Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı

1 saat önce

Bursa'nın Kestel ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı.

Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı, System.String[]

Bursa'nın Kestel ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı.

Kozluören Mahallesi'nde ceviz toplamak için merdivenle ağaca çıkan Mustafa G (67) ağaçtan düştü.

İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan vücudunun çeşitli bölgelerinde kırık olduğu öğrenildi.

Kestel, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:28 Kaynak: AA
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