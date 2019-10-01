Son Dakika Haberleri: Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı kadın öldü
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Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı kadın öldü

55 dakika önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek 2,5 metrelik yükseklikten düşen Nazlı Çobanoğlu (75), yaşamını yitirdi.

Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı kadın öldü, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek 2,5 metrelik yükseklikten düşen Nazlı Çobanoğlu (75), yaşamını yitirdi.

Nazilli'nin kırsal Semailli Mahallesi'nde oturan Nazlı Çobanoğlu, sabah saatlerinde ceviz toplamak için bahçesindeki ağaca çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Çobanoğlu, yaklaşık 2.5 metre yükseklikten düştü. Köylüler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Çobanoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Çobanoğlu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp kurumuna gönderildi. Jandarma, Çobanoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Nazilli, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:07 Kaynak: DHA
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