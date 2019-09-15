Son Dakika Haberleri: Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü

1 saat önce

Elazığ'da ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen şahıs hayatını kaybetti.

Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü, System.String[]

Elazığ'da ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen şahıs hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Palu ilçesine bağlı Örgülü köyünde Veysel Bağcıoğlu (35) ailesiyle birlikte ceviz toplamak için bahçeye gitti. Bahçede bulunan ceviz ağacına çıkan Bağcıoğlu, dengesini kaybederek yere düştü. Ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Bağcıoğlu, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Palu Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Elazığ, Palu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Üzerinden 16 bin TL çıkan dilenciden şaşırtan savunma ABD'de 3 katlı bina çöktü, en az 20 yaralı var Polisin "dur" ihtarına uymayan driftçiler kaza yaptı: 2 ölü 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 16:27:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]