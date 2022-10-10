Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek vefat etti - Son Dakika
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Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek vefat etti

10.10.2022 15:09
Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek vefat etti

Sivas'ın Gemerek ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi vefat etti.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi vefat etti.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Gürün ilçesinde Çakçur Mahallesinde yaşanan olayda, Kemal Nalkaç (50) ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı. Kayınları tarafından olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipyeri olay yerinde yaptıkları ilk incelemede Nalkaç'ın öldüğünü tespit etti. Nalkaç evli ve 2 çocuk babasıydı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Gemerek, Gürün, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek vefat etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek vefat etti - Son Dakika
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