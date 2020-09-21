Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp, öldü - Son Dakika

Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp, öldü

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen İsmail Dinç (60), yaşamını yitirdi.

Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp, öldü, System.String[]

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen İsmail Dinç (60), yaşamını yitirdi.

Kurucaşile'ye bağlı Başköy köyünde oturan İsmail Dinç, öğleden sonra evinin bahçesindeki ağaca çıkıp, ceviz toplarken, dengesini kaybedip aşağıya düştü. Yaralanan Dinç, yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Kurucaşile Sağlık Ocağı'na kaldırıldı. Dinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kurucaşile, Başköy, Ceviz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 18:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp, öldü - Son Dakika

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