Ceviz toplamak için çıktığı bağ evinin çatısından düşüp, yaralandı - Son Dakika

Ceviz toplamak için çıktığı bağ evinin çatısından düşüp, yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Recep Poyraz (56), ağaçtaki cevizi toplamak için çıktığı bağ evinin çatısından düşerek, ağır yaralandı.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde Recep Poyraz (56), ağaçtaki cevizi toplamak için çıktığı bağ evinin çatısından düşerek, ağır yaralandı.
Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi Tuzla Mahallesi'nde yaşandı. Recep Poyraz, ağaçtaki cevizi toplamak için çıktığı bağ evinin çatısından düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen Poyraz, yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Recep Poyraz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
- İnegölbursa
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