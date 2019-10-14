Son Dakika Haberleri: Ceviz toplamak için gittiği bahçede ölü bulundu
Son Dakika Güncel Ceviz toplamak için gittiği bahçede ölü bulundu

Ceviz toplamak için gittiği bahçede ölü bulundu

1 saat önce

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ceviz toplamak için bahçeye giden yaşlı adam ölü bulundu.

Ceviz toplamak için gittiği bahçede ölü bulundu, System.String[]

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ceviz toplamak için bahçeye giden yaşlı adam ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Akdoğan Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için ceviz bahçesinin yanından geçen M.Ç, bir kişinin ağaç altında hareketsiz şekilde yattığını fark etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cesedin yanında devrilmiş demir merdiven bulan jandarma ekipleri, cesedin ceviz toplamak için sabah saatlerinde bahçeye giden Murat Ateş'e (75) ait olduğunu tespit etti.

Ateş'in cenazesi, incelemenin ardından Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sakarya, Geyve, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:10 Kaynak: AA
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