Ceviz Üreticileri Derneği kuruldu

Türkiye'de büyük ölçekli alanlarda ceviz üretimi yapan girişimciler, hali hazırda ceviz üretimi yapan ve yapmayı planlayan üreticileri, yatırımcıları bir araya getirerek, üyelerine, mesleki, teknik ve ekonomik açıdan rehberlik etmek, mevcut yatırım ve iş yapılabilirlik ortamlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak ve yerli ceviz üretimini arttırmak amacıyla Ceviz Üreticileri Derneğini (CÜD) kurdu.

Ceviz Üreticileri Derneği ilk dönem Yönetim Kurulu Başkanı Maycev Genel Müdürü Yusuf Yormazoğlu olurken, dernek yönetim kurulunda görev alan diğer üyeler ise, Ahmet Yazıcıoğlu (Avrupa Tarım), Bülent Bulgurlu (BB Tarım), Hakkı Akhan (Cevizi Bahçe Tarım), Ömer Ergüder (Erba Tarım) olarak seçildi. Şu anda 23 üyesi olan CÜD, üye sayısını arttırmak için çalışmalarına başladı. Derneğin kuruluş amacı ve süreci ile ilgili bilgi veren CÜD Başkanı Yusuf Yormazoğlu, "Türkiye'deki ceviz üreticilerinin ortak menfaatlerini göz önünde tutarak, üyelerimize mesleki, teknik ve ekonomik açıdan rehberlik etmek, mevcut yatırım ve iş yapılabilirlik ortamının iyileştirilmesini sağlamak amacıyla devlet, özel sektör, STK ve toplum ile olan ilişkileri geliştirmek, oluşturulan güç birliği ile yerli ceviz üretimini ve tüketimini arttırmak, iç ve dış pazar payını büyütmek, derneğimizin ana hedefleri olarak belirledik. Kurucu üye sayımız şu anda 23 ancak bu sayıyı arttırmak için çalışmalarımıza başladık. İlk üyelerimiz, şu anda, toplamda 27 bin dekar alanda ceviz üretimi yapmakta olan girişimcilerden oluşmaktadır. Yani üyelerimiz, Türkiye ortalamasının çok üzerinde alanlarda ölçek ekonomisini ve modern tarım yöntemlerini kullanarak ceviz üretimine önemli yatırım yapmış girişimcilerdir. Dernek üye sayısını arttırarak, iklimiyle, uygun arazileriyle cevizin ana vatanlarından birinde yer alan ülkemizde, ceviz dikim alanını ve üretimini attırılması için çalışacağız" diye konuştu.

Türkiye'de tüketilen cevizin yüzde 65 ila 70'nin ABD ve Şili ağırlıklı olmak üzere yurtdışından ithal edildiğini söyleyen Yormazoğlu, derneğin ileriye dönük hedeflerinden birinin Türkiye'nin ceviz üretimi konusunda bölgesel lider bir ülke olabilmesi ve bunun sonucunda ceviz ithal eden bir ülkeden ceviz ihraç eden bir ülke haline gelebilmesini sağlamak için çalışmalar yürütmek olduğunu belirtti. Yormazoğlu, "Bu şüphesiz ulaşılması kolay bir hedef değil, fakat Türkiye'nin iklimi, toprak varlığını göz önünde bulundurursak ve girişimcilik potansiyeli doğru kullanıldığında bu hedefi gerçekleştirebilir, ülkemizi ceviz ithal eden ülke konumundan, ihraç eden ülke konumuna getirebiliriz. Bu hedefleri gerçekleştirmek için ceviz üretimine yatırım yapmış ve yapmayı düşünen yeni üyeleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Üye olmak isteyen kişi ve kuruluşlar, Dernek Genel Sekreterimiz Mutlu Payaslıoğlu beyle info@ceviz.org.tr e posta adresi üzerinden ve 0 533 210 19 99 nolu telefondan irtibata geçebilir. Ayrıca web sitemiz www.ceviz.org.tr'dir" dedi. - BURSA