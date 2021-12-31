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Ceviz Üreticileri Derneği'nde hedef yıllık 19 bin ton üretim - Son Dakika

Ceviz Üreticileri Derneği'nde hedef yıllık 19 bin ton üretim

31.12.2021 09:37
Ceviz Üreticileri Derneği'nde hedef yıllık 19 bin ton üretim

Ceviz Üreticileri Derneği Eş Başkanı Ömer Ergüder, 35 bin dekar alanda yaklaşık 1 milyon ceviz ağacıyla dünya standartlarında 19 bin ton üretim yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Ceviz Üreticileri Derneği Eş Başkanı Ömer Ergüder, 35 bin dekar alanda yaklaşık 1 milyon ceviz ağacıyla dünya standartlarında 19 bin ton üretim yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Ergüder, AA muhabirine, Anadolu'nun kadim ceviz kültüründen güç alarak doğayı koruyup ülkenin ormanlaşmasına katkı sağlayan Ceviz Üreticileri Derneğinin sadece cevizin değil, Türk tarımının geleceğine de hizmet verdiğini belirtti.

Derneğin geçen yıl 22 kurucu üye tarafından kurulduğunu aktaran Ergüder, 35 bin dekar alanda yaklaşık 1 milyon ceviz ağacıyla dünya standartlarında 19 bin ton üretim yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

2021 yılında yapılan ceviz hasadının tamamlandığını ve beklentilerinin yüzde 66'sını karşıladığını ifade eden Ergüder, şunları kaydetti:

"Bu sene don ve aşırı sıcakların etkisiyle bazı bölgelerdeki bahçelerde ciddi bir rekolte düşüşü yaşandı. 2020 yılına oranla hasatta yüzde 28'lik bir artış oldu. Yine bazı bölgelerde azalmalar söz konusu olsa da ağırlıklı olarak bir artma gözlemledik. Öte yandan girdi maliyetleri geçen yıla göre yüzde 51 arttı. Hasat beklentilerin altında gerçekleşti. Beklentimizin altındayız ama geçen seneye göre büyümemiz iyi durumda. Dernek olarak ortalamada 35 bin dönümü temsil eden 30 üyemiz bulunuyor. Üretimimizi iyi oranda arttırıyoruz, büyümemizi devam ettiriyoruz."

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Ceviz, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ceviz Üreticileri Derneği'nde hedef yıllık 19 bin ton üretim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ceviz Üreticileri Derneği'nde hedef yıllık 19 bin ton üretim - Son Dakika
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