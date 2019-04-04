Ceviz Yeme Kapışması - Kim Pes Edecek?

Yeni bir pes etmeli yeme kapışması ile beraberiz. Bu kez arkadaşlarımız ceviz yiyor.

Yeni bir pes etmeli yeme kapışması ile beraberiz. Bu kez arkadaşlarımız ceviz yiyor. Ceviz deyip geçmeyin, bir noktadan sonra onu yemesi de pek kolay değil.

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