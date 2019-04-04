Son Dakika Haberleri: Ceviz Yeme Kapışması - Kim Pes Edecek?

Ceviz Yeme Kapışması - Kim Pes Edecek?

1 saat önce

Yeni bir pes etmeli yeme kapışması ile beraberiz. Bu kez arkadaşlarımız ceviz yiyor.

Yeni bir pes etmeli yeme kapışması ile beraberiz. Bu kez arkadaşlarımız ceviz yiyor. Ceviz deyip geçmeyin, bir noktadan sonra onu yemesi de pek kolay değil.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:37 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



23 Nisan'da Poz Verdiği Koltuğa, 32 Yıl Sonra Başkan Seçilerek Oturdu Adana'da Karnaval Nedeniyle Oteller Doldu, Apart Ücretleri Tavan Yaptı Seçim Sonrası Davutoğlu ve Babacan Yeni Parti İçin Harekete Geçiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 18:23:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceviz Yeme Kapışması - Kim Pes Edecek?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]