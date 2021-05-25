Ceviz Yetiştiriciliği, Teknolojileri ve Pazarlama Fuarı açıldı

Antalya'da, bu yıl ikincisi düzenlenen Ceviz Yetiştiriciliği, Teknolojileri ve Pazarlama (Ceviz Türkiye 2) Fuarı kapılarını açtı.

Elka Fuarcılık tarafından Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara, 14 ilden 34 firma katıldı. Makine ve ekipmanların da aralarında bulunduğu farklı ürünlerin sergilendiği fuar, uzmanların katılacağı panellere ev sahipliği yapacak.

Elka Fuarcılık Genel Müdürü Bülent Yamaç, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşullarında hem fuarcılık hem de ceviz sektörleri açısından önemli bir organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geçen yıla göre katılımcı firma sayısında 1,5 kat artış yaşandığını anlatan Yamaç, 5 bin civarında ziyaretçi beklediklerini bildirdi.

Fuarda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına özen gösterdiklerini belirten Yamaç, üreticilere yararlı olacak bir organizasyona imza atılacağını ifade etti.

Yamaç, ceviz yetiştiriciliğinde son teknolojinin de sergilendiğini belirterek, "Ceviz üretiminde dünyada 4. sıradayız. Hedefimiz 2023'te dünyanın en fazla cevizini üreten ülke olmak. Buradaki iş hacmine baktığımızda çok büyük makineler var. 5 milyon liradan tutun 10 milyon liraya kadar bir tesis kurabiliyorsunuz, 2 milyon liraya da bir ceviz kırma makinesi alabiliyorsunuz. Çiftçilerimizin ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir fuar olacak." ifadelerini kullandı.

Fuar 28 Mayıs'a kadar açık kalacak.