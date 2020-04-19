- Cevizde aşı dönemi başladı - Son Dakika
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- Cevizde aşı dönemi başladı

16 dakika önce

- Cevizde aşı dönemi başladı Kırşehir'in Kaman İlçesinde dünyaca ünlü ceviz türü olan 'Kaman' cevizinin aşı dönemi başladı.

- Cevizde aşı dönemi başladı

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Kaman İlçesinde dünyaca ünlü ceviz türü olan 'Kaman' cevizinin aşı dönemi başladı.

İklim şartlarına uygun yabancı ceviz çeşitlerinden aşılı ceviz üretimi yapılan Kırşehir'in Kaman ilçesinde dilcikli ve yarma aşı türleri uygulanıyor. Aşılı ceviz üretimi yapan irili ufaklı işletmelerin yanı sıra Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Kaman ve köyleri, Ceviz Üreticileri Derneği üyelerinin seralarda başladıkları çalışmalarla bu yıl 50 binden fazla ceviz üretiminin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Aşılı ceviz türleri ile meşhur Kaman cevizine talebin oldukça arttığını belirten ceviz üreticisi Arif Göçmen, Kamanlı üreticiler olarak ülke genelinden gelen talebi karşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Serasında aşı çalışmalarını sürdüren Göçmen, bu sezon örtü altında 5 bin adet aşılı fidan üreteceklerini belirterek, "Nisan ayı sonuna kadar aşı yapıyoruz. Şuan ki yaptığımız aşılar seranın içerisinde olduğu için Mart 15'de başladık ve ay sonuna kadar bitirdik. Bundan sonraki aşılarımız ise seralar dışında olacak. Havalar soğuk olduğu için erken aşı yapmak aşının da tutmama oranını yükseltiyor. Nisan 10-15 gibi seralar dışındaki aşılara başlıyoruz" dedi.

Tohumdan dikilen cevizlerin kendine benzemediğini belirten Göçmen, "Tohumdan diktiğimiz cevizler hiçbir zaman kendine benzemez. Bizler bu işlere başladığımız da cevizli aşı olmaz deniliyordu. Biz de bir miktar bu durumu savunduk. Sonra gördük ki, aynı cevizi diktiğin zaman aynı ürünü alamıyorsun. Aynı verimde elde edilemiyor. Tohumda dikilen bir bahçede 8-10 yaşında ceviz verimi başlıyor. O da 1 -2 kilogram oluyor. Bizler ise 2-3 yaşındaki ağaçlara aşı yapıyoruz. 4-5 yaşında ise meyve vermeye başlıyor. Ağaç 8-10 yaşına geldiğinde de 40 kilo civarında meyve veriyor. Aşı bu işin olmazsa olmazı, bizler geç öğrendik biraz bilinen çeşitlerle cevizler mutlaka aşılatılmalıdır" diye konuştu.

- Cevizde aşı dönemi başladı

Kırşehir, Kaman, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 03:33 Kaynak: İHA

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