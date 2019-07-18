Cevizdeki "antraknoz" hastalığının nedenleri gen bankasında

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Son Dakika! Savunma Sanayii Başkanı'ndan F-35 açıklaması: İlk başlarda belirli bir kayba uğratabilir

Khabib'den Floyd Mayweather için şok iddia: Maç yapmak için yalvarıyor. Parası tükendi herhalde