Cevizdere Şehitliği'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni - Son Dakika
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Cevizdere Şehitliği'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni

22 dakika önce

18 Mart Çanakkale zaferi'nin 105. yılı Emet ilçesi Cevizdere Şehitliği'nde düzenlenen törenle kutlandı.

Cevizdere Şehitliği'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni, System.String[]

18 Mart Çanakkale zaferi'nin 105. yılı Emet ilçesi Cevizdere Şehitliği'nde düzenlenen törenle kutlandı.


18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı sebebiyle Kurtuluş Savaşı'nın önemli mücadelelerinden birinin verildiği Cevizdere Şehitliği'ndeki törene Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık, Emet Cevizdere Araştırma Derneği Başkanı Ali Duyan, kurum amirleri ve gaziler katıldı.


Törende İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık ve ECDAT Derneği Başkanı Ali Duyan çelenk sunumu yaptı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili Edabiyatı Öğretmeni Süleyman Özsu yaptı.


Özsu konuşmasında, "Bugün yurdumuzun semalarında, denizlerinde, Malazgirt'te, Kosova'da, Niğbolu'da, Yemen'de, Galiçya, Kafkasya, Sarıkamış, Çanakkale, Kocatepe, Kore, Kıbrıs, Irak, Suriye, Hakkari, Van, Şırnak'ta, dağ başında, bir köyde, kendini sözde medeni sanan ülkelerde şehit olanların günüdür. Şehitlerimiz, binlerce yıldan beri, Türk'ün milli varlığını sürdürmek için; vatan, millet, istiklal, hürriyet, insanlık ve barış ülküsü uğruna canlarını feda ettiler. 15 Temmuzda olduğu gibi Ülkemi bölmek, parçalamak isteyen, milletimin huzuruna göz diken iç ve dış hainler, hangi maskeyi takarsanız takın, artık hainliğinizi gizleyemiyorsunuz. Bir elinizde yıldırım, diğer elinizde tufan taşısanız, denizleri taşırıp üzerimize akıtsanız, güneşi yaklaştırıp dünyayı kavursanız dahi, şehitlerimizden aldığımız kuvvetle karşınızda daima bizi bulacaksınız. Her zaman olduğu gibi kanımızla boğulacak, ateşimizle yanacaksınız" dedi. - KÜTAHYA

Çanakkale, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:42 Kaynak: İHA

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