Cevizleri kırıp aile geçimine katkıda bulunuyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cevizleri kırıp aile geçimine katkıda bulunuyorlar - Son Dakika

Cevizleri kırıp aile geçimine katkıda bulunuyorlar

6 saat önce

Siirt'te yaşayan kadınlar, tüccarların getirdiği cevizleri para karşılığı kırarak aile geçimlerine katkı sağlıyor.

Cevizleri kırıp aile geçimine katkıda bulunuyorlar, System.String[]

Siirt'te yaşayan kadınlar, tüccarların getirdiği cevizleri para karşılığı kırarak aile geçimlerine katkı sağlıyor.


Siirt'in bazı mahallelerinde kadınlar, çuvallar halinde tüccardan aldıkları cevizleri evde kırarak koliler başına 15 lira para kazanıyor. Kadınlar, bu şekilde kazandıkları paralarla evin geçimine katkı sağlıyor. Sabahın erken saatlerinde kalkıp ceviz kırmaya başladıklarını belirten mahalle sakinlerinden Fatma Eroğlu, yorucu bir iş olmasına rağmen bu işi severek yaptığını söyledi. Mahalleli olarak yaklaşık 20 ceviz çuvalını tüccarlardan alarak kapının önünde kırıp ayırdıklarını kaydeden Eroğlu, ceviz kırarak geçimlerini sağladıklarını ifade etti.


Günde 4-5 çuval ceviz kırdıklarını anlatan Melek Özalp da günde 4 veya 5 çuval ceviz kırarak aile bütçelerine katkı sağladıklarını söyledi. Özalp, "Bu cevizleri sabah 07.00-08.00 civarında indiriyoruz. Akşama kadar 4-5 torba ceviz kırarak geçimimizi sağlıyoruz. Kabuklarıyla sobaya koyarak, tandırda yakmak için kullanıyoruz. Bazen kabuklarını da satıyoruz. Bütün mahallece kırıyoruz. Sabah 08.00 gibi geliyor ve akşama kadar ceviz kırıyoruz" dedi. - SİİRT

Sabah, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğduktan bir gün sonra koronavirüs teşhis edildi
Üniversite sınav ücretlerine yüzde 40 zam geldi Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar! Son dakika: Van'da çığ faciasının meydana geldiği bölge uyarıların ardından boşaltıldı

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 18:54:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cevizleri kırıp aile geçimine katkıda bulunuyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]