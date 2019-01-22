Son Dakika Haberleri: Cevizli Spor U 16 Takımı Akseki'de Kampa Girdi

Cevizli Spor U 16 Takımı Akseki'de Kampa Girdi

1 saat önce

İstanbul'da faaliyet gösteren Cevizli Spor U 16 takımı yeni sezon hazırlıkları için Akseki'de kampa girdi.

Cevizli Spor U 16 Takımı Akseki'de Kampa Girdi, System.String[]
İstanbul'da faaliyet gösteren Cevizli Spor U 16 takımı yeni sezon hazırlıkları için Akseki'de kampa girdi.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, Belediye Meclis üyeleri, AK parti Akseki ilçe başkanı Veysel Demir ve Cevizli Mahalle Muhtarı Harun Çınar, Susuzşahap Mahalle Muhtarı Kemal Ulaş, Cevizli Spor Akseki sorumlusu Hasan Özdemir, Cevizli spor kampını ziyaret etti. Cevizli spor altyapı sorumlusu Mehmet Özkaynak tarafından ziyaretçilere isimleri yazılı forma hediye edildi. Futbolculara başarılar dileyen Kaymakam Nasır ve beraberindekiler futbolculara baklava ikram ettiler.

Kampın bir hafta süreceğini kaydeden Cevizli Spor altyapı sorumlusu Mehmet Özkaynak, " Takımımız hazırlık dönemi kapsamında bir haftalık kamp için Akseki'ye geldi. Burada Akseki Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız bizi çok iyi ağırladılar. Burada her türlü imkanları bize sundular. Bize her zaman desteklerini esirgemeyen İstanbul Pastacılar Odası Başkanı Hür Girgin ve herkese teşekkür ediyorum. 10 Mart tarihinde başlayacak olan yeni sezona bomba gibi girmek istiyoruz. Allah utandırmasın, bu yolun sonu şampiyonluk" diye konuştu. Özkaynak, sabah ve öğleden sonra çift idman programı uygulayacaklarını ve en az 2 hazırlık maçı yapacaklarını sözlerine ekledi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:11 Kaynak: İHA

Muhammed Emin, İstanbul, Akseki, Cevizli, Spor
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