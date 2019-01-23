Cevizli Spor U16 Takımına Moral Yemeği

Akseki'de sezon öncesi kamp yapan Cevizli spor U 16 futbol takımına Akseki AK Parti İlçe Başkanı Veysel Demir tarafından moral yemeği verildi.

Akseki'de sezon öncesi kamp yapan Cevizli spor U 16 futbol takımına Akseki AK Parti İlçe Başkanı Veysel Demir tarafından moral yemeği verildi. Moral yemeğine Akseki Kaymakam Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, Gündoğmuş Kaymakamı Murat Ekinci, belediye meclis üyeleri ve daire amirleri katıldı.



Yemekte Konuşan Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, İstanbul'da faaliyet gösteren Cevizli Spor'u Akseki'de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. "Cevizli Spor Kulüp Başkanı Bayram Gölcük'ün kamp için Akseki'yi terci etmelerinden dolayı teşekkür ettiğini belirten Uysal, "Kulüp başkanımız Gölcük, U 16 takımını yeni sezon hazırlıkları için Akseki'mizi tercih etmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Cevizli sporumuza yeni sezonda başarılar diliyorum. Umuyorum ki, Akseki kampı onlar için iyi bir hazırlık olacak. Kulüp Başkanı Bayram Gölcük aralıksız olarak 19 yıldır başkanlığı sürdürerek Cevizli Spora sahip çıkmıştır. Bugüne kadar maddi ve manevi desteğini hiçbir zaman esirgememiştir. Cevizli Sporda kurmuş olduğu alt yapı ile gençlerimize spor yapma imkanı sunmuştur." diye konuştu. - ANTALYA

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