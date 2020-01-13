Cevizli sucuk geçim kaynakları oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cevizli sucuk geçim kaynakları oldu - Son Dakika

Cevizli sucuk geçim kaynakları oldu

19 dakika önce

Batman'ın Sason ilçesinde 200'den fazla aile, yıl boyunca yaptıkları cevizli sucukları satarak geçimlerini sağlıyor.

Cevizli sucuk geçim kaynakları oldu, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinde 200'den fazla aile, yıl boyunca yaptıkları cevizli sucukları satarak geçimlerini sağlıyor.


Sason'da önceleri sadece sonbahar döneminde bağ bozumu zamanında yapılan cevizli sucuk, artan talep nedeni ile yılın her döneminde üretilmeye başlandı. Toplanan cevizlerin kırılıp içinin çıkarılması ardından da ipe dizilmesi ile başlayan yorucu mesai, daha sonra meşe odunu üzerinde kaynatılan üzüm pekmezinin cevizle buluşması ile devam ediyor. Bulamaca batırılan cevizler, daha sonra satışa hazır hale getiriliyor. Kilogramı 25 ila 50 lira arasında satışa sunulan cevizli sucuk, çevre illerden de yoğun talep görüyor.


Sason'da 200'den fazla ailenin cevizli sucuk yaparak geçimini sağladığını belirten Yusuf Çelik, kurutma yeri yapımı konusunda destek verilmesi durumunda cevizli sucuk üretimini iki katına çıkartabileceklerini söyledi. Çelik, "Ceviz içini kolilerden alıyoruz. Süzgecin içinde kırılmaması için nemlendiriyoruz,ardından ipe diziyoruz. 10 gün bu şekilde bırakıyoruz. Daha sonra bulamaca batırıp tekrar asarak kurumasını bekliyoruz. Kurumasının ardından kartonlara yerleştirdiğimiz cevizli sucukları satışa gönderiyoruz. Sason genelinde cevizli sucuk çok meşhurdur. 200'den fazla aile geçimini bu cevizli sucuktan sağlıyor. Şimdilik yurt içinde satışını yapıyoruz, ama destek verilirse, kurutma yerleri yapılıp fan koyulursa, 3 günde kurusa aileler daha fazla üretim yapar ve yurt dışına satarız" dedi.


Cevizli sucukların yılın her mevsiminde yaptıklarını belirten Mehmet Çelik de "Sucuklar çok güzel, yaz kış demeden sürekli cevizli sucuk yapıyoruz. Geçimimizi bunlarla sağlıyoruz. Üretim konusunda devlet desteğini beliyoruz. Daha önce hayvancılık ile geçimimizi sağlıyorduk. Ancak bir iki yıldır hayvancılıkta durum iyi değildir. Biz bunları yaparak geçimimizi iyi bir şeklide yapıyoruz" diye konuştu. - BATMAN

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Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:54 Kaynak: İHA
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