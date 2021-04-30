CEVİZLİBAĞ'DA GERİ GERİ GİDİP, TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTILAR - Son Dakika

Tam kapanmanın ilk gününde yola çıkanlar D100 Karayolu'nda Cevizlibağ'da uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafikten kaçmak için bazı sürücüler geri geri giderek yan yola girmeye çalıştı. Sürücüler zaman zaman çarpışma riski oluşturdu.

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