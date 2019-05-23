Son Dakika Haberleri: Cevizlibağ'da iftara yetişemeyen vatandaşlara çorba ikramı

Cevizlibağ'da iftara yetişemeyen vatandaşlara çorba ikramı

7 saat önce

Cevizlibağ'da iftara yetişemeyen vatandaşlara çorba ikramıİSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesi, iftara yetişemeyen vatandaşlara, Cevizlibağ metrobüs durağında sıcak çorba ikram etti.

Cevizlibağ'da iftara yetişemeyen vatandaşlara çorba ikramı
İSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesi, iftara yetişemeyen vatandaşlara, Cevizlibağ metrobüs durağında sıcak çorba ikram etti. İkram edilen çorbalarla durakta orucunu açan vatandaşlar, uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getirdi.
Zeytinburnu Belediyesi, Ramazan ayı kapsamında ilçe genelinde 5 ayrı noktada vatandaşlara çorba hizmeti veriyor. Cevizlibağ metrobüs ve tramvay durağı çıkışına kurulan stantta iftara yolda yakalanan vatandaşlara sıcak çorba, hurma, cevizli ekmek ve su ikram edildi. Sıcak çorba kuyruğuna giren vatandaşlar ezanın okunmasıyla birlikte çorbalarını yudumladı. Vatandaşlar Zeytinburnu Belediyesine teşekkür ederek, bu tarz hizmetlerin devamını beklediklerini ifade etti.
"Bunun her yerde yayılmasını istiyoruz"
İş çıkışı iftara evine yetişmeye çalışan bir vatandaş, "Bu çorba dağıtımı yıllardır yapılıyor. Çok büyük bir hayır evine geç kalıp iftarını açamayanlar oluyor. Bunun her yerde yayılmasını istiyoruz" dedi.
"Çorbanın tadı çok güzel ve sıcak oluyor"
Çorba dağıtımından çok memnun olduğunu dile getiren Betül Kılıç ise "Ben dün ilk defa aldım. Çorbanın tadı çok güzel ve sıcak oluyor. Güzel bir uygulama oluyor. Kalabalık oluyor. İnsanların ulaşımlarını sağladıkları yerdeyiz. İnsanlar iftara yetişemedikleri için çok mantıklı, çok beğendim" diye konuştu.
Cevizlibağ'da iftara yetişemeyen vatandaşlara çorba ikramı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:34 Kaynak: İHA
Zeytinburnu, Cevizlibağ, Genel
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