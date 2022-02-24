Cevizlibağ'da tramvay içinde tekme tokat kavga kamerada - Son Dakika
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Cevizlibağ'da tramvay içinde tekme tokat kavga kamerada

24.02.2022 09:36

Cevizlibağ'da tramvay içinde tekme tokat kavga kameradaİSTANBUL Cevizlibağ'da tramvay içerisinde çıkan kavgada 1 yolcu, 4 kişi tarafından tekme ve yumruklarla dövüldü.

Cevizlibağ'da tramvay içinde tekme tokat kavga kamerada

İSTANBUL Cevizlibağ'da tramvay içerisinde çıkan kavgada 1 yolcu, 4 kişi tarafından tekme ve yumruklarla dövüldü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Cevizlibağ durağında tramvayın içerisinde meydana geldi. İddialara göre, Kabataş- Bağcılar seferini yapan tramvayda bulunan yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tramvayda yolculuk yapan 4 kişi, kavga ettikleri 1 yolcuyu tekme ve yumruk darbeleriyle feci şekilde dövdü. Kavgayı tramvaydaki diğer yolcular güçlükle ayırırken kavga anı başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cevizlibağ'da tramvay içinde tekme tokat kavga kamerada
Cevizlibağ'da tramvay içinde tekme tokat kavga kamerada
Cevizlibağ'da tramvay içinde tekme tokat kavga kamerada

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Cevizlibağ, Bağcılar, Tramvay, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cevizlibağ'da tramvay içinde tekme tokat kavga kamerada - Son Dakika


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