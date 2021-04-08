Cevizlibağ'da yağış etkili oluyor - Son Dakika

İSTANBUL'da sabah saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürüyor. Cevizlibağ metrobüs üst geçidini kullanan bazı vatandaşlar yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Uyarıları dikkate alan çok sayıda vatandaşın yağmura hazırlıklı olduğu görülürken hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar saçakların altına sığındı. Öte yandan yağışla birlikte trafikte yoğunluk yaşandı. İBB'nin trafik haritasında saat 08.50'de yoğunluk yüzde 66'a ulaştı.