İBB duyurdu! Cevizlibağ Metrobüs Durağı Söğütlüçeşme yönüne kapatıldı - Son Dakika
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İBB duyurdu! Cevizlibağ Metrobüs Durağı Söğütlüçeşme yönüne kapatıldı

02.09.2022 13:49

Cevizlibağ Metrobüs Durağı, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) başlatılan beton kaplama yol çalışması sebebiyle Söğütlüçeşme yönüne trafiğe kapatıldı. İşte yolcuların yapması gerekenler...

İBB tarafından yürütülen beton kaplama beyaz yol çalışmaları kapsamında, Cevizlibağ Metrobüs Durağı'nda ekipler çalışma yürütüyor. Çalışmalar nedeniyle Cevizlibağ Durağı, Söğütlüçeşme yönünde trafiğe kapatıldı.

BU SÜREÇTE YOLCULARIN YAPMASI GEREKENLER

Metrobüs araçları Cevizlibağ Durağı boyunca D-100 kara yolunda seyrediyor. Beylikdüzü yönünden gelerek Cevizlibağ'da inecek yolcular, sonraki istasyon olan Topkapı-Şehit Mustafa Cambaz İstasyonu'nda inerek karşı yönden gelen metrobüse biniyor ve tekrar Cevizlibağ Durağı'na geliyor. Cevizlibağ'dan Zincirlikuyu yönüne gitmek isteyen yolcular ise buradan Avcılar yönüne giden metrobüse binerek bir sonraki durak olan Merter'de iniyor ve ters yönde tekrar metrobüse biniyor. Metrobüs içinde vatandaşlara duraktaki çalışmalarla ilgili bilgilendirme anonsu yapılırken Cevizlibağ'da perona inen yolcular, duraktaki görevlilerce yönlendiriliyor.

2 EYLÜL SABAH 06.00'YA KADAR DEVAM EDECEK

İBB tarafından kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcılarına gönderilen kısa mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çalışma kapsamında Cevizlibağ İstasyonu Söğütlüçeşme yönü, 31 Ağustos 18.00-2 Eylül saat 06.00 tarihleri arasında kapalı olacaktır. Söğütlüçeşme yönüne gitmek için önce Merter durağına gidebilir, oradan Söğütlüçeşme yönüne giden metrobüslere binebilirsiniz."

İBB tarafından, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri ve İETT koordinasyonunda 27 Haziran'da başlatılan çalışmaların bu ay içerisinde bitirileceği açıklanmıştı.

İBB duyurdu! Cevizlibağ Metrobüs Durağı Söğütlüçeşme yönüne kapatıldı
İBB duyurdu! Cevizlibağ Metrobüs Durağı Söğütlüçeşme yönüne kapatıldı
İBB duyurdu! Cevizlibağ Metrobüs Durağı Söğütlüçeşme yönüne kapatıldı
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Yusuf Yazıcı, Trabzonspor için İstanbul'da Yusuf Yazıcı, Trabzonspor için İstanbul'da Cevizlibağ Metrobüs Durağı beton yol çalışması sebebiyle Söğütlüçeşme yönüne kapatıldı Cevizlibağ Metrobüs Durağı beton yol çalışması sebebiyle Söğütlüçeşme yönüne kapatıldı
Kaynak: AA

istanbul büyükşehir belediyesi, Cevizlibağ, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB duyurdu! Cevizlibağ Metrobüs Durağı Söğütlüçeşme yönüne kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB duyurdu! Cevizlibağ Metrobüs Durağı Söğütlüçeşme yönüne kapatıldı - Son Dakika
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