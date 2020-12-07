Cevizlibağ metrobüs durağında aynı manzara - Son Dakika

Cevizlibağ metrobüs durağında aynı manzara
07.12.2020 18:46
KORONAVİRÜS vakalarındaki artışa rağmen metrobüs duraklarındaki yoğunluk sürüyor.
KORONAVİRÜS vakalarındaki artışa rağmen metrobüs duraklarındaki yoğunluk sürüyor. İş çıkış saatlerinde Cevizlibağ
Metrobüs Durağındaki kalabalıkta sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.
Cevizlibağ Metrobüs Durağında akşam iş çıkış saatlerinde yoğunluk yaşandı. Durak içinde ve dışında yaşanan yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Koronavirüs kısıtlamasının bitmesinin ardından ilk iş gününde vatandaşlar, içi içe metrobüs gelmesini bekledi.
- İstanbul
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