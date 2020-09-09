CEVİZLİBAĞ METROBÜSLERDE İŞ ÇIKIŞI YOĞUNLUK - Son Dakika

Cevizlibağ metrobüs duraklarında akşam saatlerinde iş çıkışı yoğunluk yaşandı. Vatandaşların duraklarda sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Cevizlibağ metrobüs duraklarında akşam saatlerinde yoğunluğu yaşandı. Metrobüs ve tramvay duraklarını birbirine bağlayan üst geçitte de kalabalık oluştu. Yoğunluk sebebiyle metrobüs duraklarında ve duraklara çıkan üst geçitte sosyal mesafe kuralına uyulmadı.