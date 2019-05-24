Son Dakika Haberleri: Cevizlik, Kalkandere ve Kızılağaç HES çalışanlarına iftar

Cevizlik, Kalkandere ve Kızılağaç HES çalışanlarına iftar

7 saat önce

SANKO Enerjinin Rize'de bulunan Cevizlik, Kalkandere ve Kızılağaç Hidroelektrik Santralı (HES) işletmeleri çalışanları eşleri ve çocukları ile birlikte Konukoğlu Ailesinin geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

Cevizlik, Kalkandere ve Kızılağaç HES çalışanlarına iftar, System.String[]
SANKO Enerjinin Rize'de bulunan Cevizlik, Kalkandere ve Kızılağaç Hidroelektrik Santralı (HES) işletmeleri çalışanları eşleri ve çocukları ile birlikte Konukoğlu Ailesinin geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve SANKO Enerji Grup Başkanı Turgut Konukoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sayın, Mali, İdari ve Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Evren Güvenç, İşletme Müdürü Harun Taş ve mühendisler katıldı.

İftar sırasında masaları dolaşarak konuklarına hoş geldiniz diyen yöneticiler, yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı için iyi dileklerini iletti.

İşletme içerisinde uygulanabilir en çok öneriyi veren personel arasında yapılan çekilişle İstanbul Altın Rafinesinden SANKO logolu bastırılmış özel tam altın armağan takdim edildi. Ardından yapılan çekilişle şanslı çalışanlar tam ve yarım altın kazandı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:40 Kaynak: İHA
Rize, HES, Kızılağaç, Kalkandere, Güncel
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