ÇEVKO'dan Demirören Haber Ajansı'na ödül - Son Dakika

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) tarafından düzenlenen Yeşil Nokta Basın Ödülleri, telekonferansla düzenlenen törende sahiplerini buldu. Törende, Demirören Haber ajansı basın ödülüne layık görüldü. Ödülü DHA adına, DHA Görüntülü Haberler Müdürü Nazif Özcan aldı.

ÇEVKO'nun 'Geleneksel Yeşil Nokta Basın Ödülleri' telekonferansla düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 9'uncusu gerçekleşen 'Geleneksel Yeşil Nokta Basın Ödülleri' ile 2020 yılı boyunca çevreye duyarlılık gösteren haberlere öncelik veren basın yayın kuruluşları ödüllendirildi.

İş ve basın dünyasının buluştuğu törende, çevre duyarlılığına dikkat çeken haberleriyle DHA '9. Yeşil Nokta Basın Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü DHA adına, DHA Görüntülü Haberler Müdürü Nazif Özcan aldı. ÇEVKO'ya ödül için kurumu adına teşekkür eden Özcan, "Demirören Haber Ajansı bir ödül daha aldı. ÇEVKO tarafından verilen 9. Yeşil Nokta Basın Ödülleri'ne Demirören Haber Ajansı layık görüldü. Öncelikle ÇEVKO'ya teşekkür ediyoruz. ÇEVKO köklü bir kurum ve bir ödülü de bize layık gördüler. Biz birçok ödül almış bir ajans olarak söyleyebiliriz ki, bizim için çevre ödülleri çok daha önemli. Bu yüzden bu ödülü daha da önemsiyoruz. Demirören Haber Ajansı, Türkiye'nin en büyük haber ajanslarından biri ve biz Türkiye'nin her noktasından sürekli haber akışı sağlıyoruz. Bu haberlerin içerisinde belki de en özen gösterdiklerimiz çevre haberleri ve son dönemde de görüyoruz ki basınımızın önemli kanalları da bu çevre haberlerine çok yer veriyorlar, kamuoyuna duyurmak için ellerinden geleni yapıyorlar" ifadelerini kullandı. "DİPSİZ GÖLÜN HABERİNİ İLK VERMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ"Çevrenin ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Özcan, "Aslında çevreye en büyük tahribatı insanoğlu olarak biz veriyoruz. Pandemi sürecinde, kısıtlamaların olduğu dönemde doğadaki uyanışa, yeniden canlanışa hep beraber tanık olduk. Çevremizde, bahçemizde, sitemizde bunların hepsini gördük ve haberlerini yaptık. Boğazda yunusları tekrar gördük, bahçemizde kelebeklerin uçtuğunu gördük. Bu bizi çok mutlu etti. Demek ki biz insanlar olarak biraz daha dikkat edersek, çevremizi korursak çok daha kıymetli bir işe imza atacağız. Demirören Haber Ajansı olarak geçtiğimiz yılın sonlarında yaptığımız çok önemli bir çevre haberi vardı; Dipsiz Göl haberi. 12 bin yıllık kadim tarihi olan müthiş bir doğa harikasını sadece bir define söylentisi uğruna yok ettik. 5 gün gibi kısa bir sürede suyunu boşalttık ve o göldeki bütün ekosistemi bitirdik. Bu haberi ilk ve doğru bir şekilde, kapsamlı olarak vermenin gururunu da biz yaşıyoruz. Ben ÇEVKO'ya bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çevre bizim için çok önemli. Bize geleceğimizin, çocuklarımızın emaneti. Onlara bırakmamız gereken ve gözümüz gibi sakınmamız gereken bir değer. Bu ödülün bizim için çok önemli olduğunu ama bir tesadüf olmadığını da çok iyi biliyoruz. Bu ödülü önemli bir yerde, kıymetli bir şekilde koruyup saklayacağız" dedi.

HABER: İSTANBUL,