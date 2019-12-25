ÇEVKO Vakfı'ndan "Yılbaşı hediye ambalajlarını geri kazanım kutularına atın" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ÇEVKO Vakfı'ndan 'Yılbaşı hediye ambalajlarını geri kazanım kutularına atın' çağrısı - Son Dakika Ekonomi

ÇEVKO Vakfı'ndan "Yılbaşı hediye ambalajlarını geri kazanım kutularına atın" çağrısı

6 saat önce

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Özcanlı Uslu, yılbaşı hediye ambalajlarının ayrı biriktirilerek mahallelerdeki geri kazanım kutularına atılması çağrısında bulundu.

ÇEVKO Vakfı'ndan

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Özcanlı Uslu, yılbaşı hediye ambalajlarının ayrı biriktirilerek mahallelerdeki geri kazanım kutularına atılması çağrısında bulundu.

Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliği ve çevre kirliliği tehdidine karşı bireylere büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, yılbaşı öncesi çevre kirliliğine karşı duyarlı olunması gerektiğini bildirdi.

Ambalaj atıklarının sürdürülebilir olarak geri dönüşümünün mümkün olduğunu hatırlatan Uslu, "Yılbaşında geleneksel olarak milyonlarca kişi birbirine hediyeler verecek. Bu hediyeleri verirken, minik notlarla ya da sözlü olarak birbirimize ambalajları ayrı biriktirip mahallelerimizde yer alan geri kazanım kutularına atma çağrısında bulunalım. Böylece yılbaşı hediyelerimize, sürdürülebilir bir dünya için olumlu bir adımı da ekleyelim." ifadelerini kullandı.

Uslu, sadece yılbaşı hediye ambalajlarının değil, günlük hayatta tüketilen ürünlerin kağıt, karton, plastik, ahşap, cam ya da farklı malzemelerin birlikte kullanıldığı ambalajların atıklarının, diğer evsel atıklardan ayrı bir şekilde biriktirilip mahallede yer alan geri kazanım kutularına atmanın önemine işaret etti.

Uslu, "Tüketilen bir ürünün ambalaj atığını çöp olarak değil, sürdürülebilir çevreye ve ülke ekonomisine katkı sağlayabileceği bir güç olarak görelim. Kendi mahallesinde ya da yakınında geri dönüşüm kutusu olmayan vatandaşlarımız, bu konuda yerel belediyeler ile temas kurarlarsa mutlaka yardım göreceklerdir." ifadelerini kullandı.

"Geri kazanılan ambalaj atıklarıyla 4,85 milyon ağaç kesilmekten kurtuldu"

Dilek Özcanlı Uslu, ÇEVKO Vakfı tarafından geçen yıl geri kazanılan ambalaj atığı sayesinde 1 milyon ailenin yıllık elektrik tüketimine eş değer 2 bin 730 GW/saat elektrik tasarrufu sağlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"3 milyon 600 bin metreküp depolama sahasından tasarruf sağlandı, 331 bin ton sera gazı salımı engellendi. Geri kazanılan kağıt-karton/kompozit/ahşap ambalaj atıklarıyla 100 hektar orman arazisine eş değer 4 milyon 850 bin ağaç kesilmekten kurtuldu. 43 bin ailenin yıllık su tüketimine eş değer 7,5 milyar litre su tasarrufu sağlandı. Geri kazanılan plastik ambalaj atıkları ile 3 milyon aracın deposunu doldurabilecek, 134 milyon litre petrol tasarrufu sağlandı."

Yılbaşı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

80 milyon liralık yılbaşı büyük ikramiyesi talihlisi için hazırlandı
80 milyon lira büyük ikramiyeyle 160 ev ve 320 otomobil alınabiliyor Solunum yetmezliğinden hayatını kaybeden Su bebek son yolculuğuna uğurlandı Prof. Dr. Meriç Albay: (Kırmızı yosun) Marmara'nın su kalitesinin iyi olmadığını gösteriyor

Son Dakika Haberleri
20:06 BOTAŞ, elektrik santrallerine sattığı gaza zam yapmadı - Son Dakika Ekonomi
19:10 Vestel Ticaret'in Sharp Corporation ile anlaşması hakkında açıklama - Son Dakika Ekonomi
18:55 TMSF'den Cem Uzan'ın oteliyle ilgili açıklama: Otelle ilgili bir tasarrufta bulunmadık - Son Dakika Ekonomi
18:46 Yapı Kredi tarihin bilinmeyen detaylarını Sanal Müze'ye taşıdı - Son Dakika Ekonomi
18:39 Türk Telekom fiberde 7.5 milyon kilometreye ulaştı - Son Dakika Ekonomi
17:48 Son dakika: Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, geçici konkordato aldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 20:10:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ÇEVKO Vakfı'ndan "Yılbaşı hediye ambalajlarını geri kazanım kutularına atın" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]