Son Dakika Haberleri: Çevlik Tatil Köyü'nde Sokaklara Parke Taşı Döşeniyor

Çevlik Tatil Köyü'nde Sokaklara Parke Taşı Döşeniyor

1 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinin önemli turizm merkezlerinden olan Çevlik Tatil Köyü'nde ara yollarda parke kaplama çalışması yapılıyor.

Çevlik Tatil Köyü'nde Sokaklara Parke Taşı Döşeniyor, System.String[]
Hatay'ın Samandağ ilçesinin önemli turizm merkezlerinden olan Çevlik Tatil Köyü'nde ara yollarda parke kaplama çalışması yapılıyor.

Samandağ Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ilçe genelinde yeni yol, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin önemli turizm merkezlerinden olan Çevlik Tatil Köyü'nde ise ara yollarda parke kaplama çalışmaları yapılıyor.

Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, vatandaşların talepleri, görüş ve önerileri doğrultusunda ilçenin dört bir yanında yol çalışmalarına devam edildiğini ifade ederek, "Çevlik, ilçemizin önemli turizm mekanlarındandır. Aynı zamanda da yerleşim merkezi konumundadır. Başladığımız çalışmaları en kısa sürede bitirerek halkımızın hizmetine sunuyoruz. Halkımıza en iyi hizmeti vermek için gayret ediyoruz" şeklinde konuştu. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:16 Kaynak: İHA

Hatay, Samandağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 Yaşındaki Oğlunu Ödevini Yapamadığı İçin Hastanelik Eden Cani Baba Tutuklandı Son Dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Adli Kontrol Kararına Yaptıkları İtiraz Reddedildi

Son Dakika! GSS ve SGK Prim Borçlarını Yapılandıranların Son Ödeme Tarihi 28 Şubat'a Kadar Uzatıldı Son Dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Paralı Poşet Açıklaması: Kullanım Yüzde 50 Azaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 11:14:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevlik Tatil Köyü'nde Sokaklara Parke Taşı Döşeniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]