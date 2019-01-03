Son Dakika Haberleri: Çevlik'te Sokaklar Yenileniyor

Çevlik'te Sokaklar Yenileniyor

1 saat önce

Samandağ Belediyesi Fen İleri ekipleri ilçe genelinde yeni yol, bakım, onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Çevlik'te Sokaklar Yenileniyor, System.String[]

Daha güvenli ve modern ulaşımın sağlanması konusunda Samandağ'ın 42 Mahallesinde çalışmalarını gerçekleştiren Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Samandağ'ın önemli turizm merkezlerinden Çevlik Tatil Köyü'nde ara yollarda parke kaplama çalışması sürdürüyor.

Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Yardımcısı Yıldız; " Vatandaşlarımızın talepleri, görüşleri ve önerileri belli programlar doğrultusunda değerlendiriyoruz. Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in öncülüğünde ilçemizin dört bir yanında yaptığımız yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Çevlik, ilçemizin önemli turizm mekanlarındandır. Aynı zamanda da yerleşim merkezi konumundadır. Vatandaşlarımızın talepleri, ihtiyaçları ve belediyemizin imkanları çerçevesinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Başladığımız çalışmaları en kısa sürede bitirerek halkımızın hizmetine sunuyoruz. Halkımıza en iyi hizmeti vermek için gayret ediyoruz." İfadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:48 Kaynak: Bültenler

Fen İşleri Müdürlüğü, Samandağ, Güncel
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