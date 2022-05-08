Çevre Aktivisti: Japonya'nın Nükleer Su Boşaltması Deniz Ürünlerini ve Okyanusu Tehlikeye Atar - Son Dakika
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Çevre Aktivisti: Japonya'nın Nükleer Su Boşaltması Deniz Ürünlerini ve Okyanusu Tehlikeye Atar

08.05.2022 17:24
Çevre Aktivisti: Japonya'nın Nükleer Su Boşaltması Deniz Ürünlerini ve Okyanusu Tehlikeye Atar

SEUL, 8 Mayıs (Xinhua) -- Güney Koreli bir çevre aktivisti, Japonya'nın arızalanan Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nden Pasifik Okyanusu'na radyoaktif atık su boşaltma planının deniz ürünlerini tehlikeye atacağını ve okyanusu daha da fazla kirleteceğini söyledi.

SEUL, 8 Mayıs (Xinhua) -- Güney Koreli bir çevre aktivisti, Japonya'nın arızalanan Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nden Pasifik Okyanusu'na radyoaktif atık su boşaltma planının deniz ürünlerini tehlikeye atacağını ve okyanusu daha da fazla kirleteceğini söyledi. Seul'deki bir çevre savunuculuk grubu olan Kore Çevre Hareketi Federasyonu'nun enerji ve iklim değişikliği direktörü Ahn Jae-hun, Xinhua'ya verdiği yeni röportajında, "Fukuşima enerji santralinde yaşanan kazadan bu yana on bir yıl geçti ancak radyoaktif kirliliği çok fazla hafifletilmedi" dedi. Grubun Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'ndan alınan 2021 verilerine yönelik analizi, Japon balıkçılığının ürünlerinin yüzde 8'inde sezyum tespit edildiğini gösterdi. Ahn, "Radyoaktif atık su okyanusa boşaltılırsa deniz ürünlerini tehlikeye atacak ve deniz kirliliğini daha da artıracak. Kirlenmiş su kaçınılmaz bir şekilde Pasifik Okyanusu'na yayılarak (Japonya'nın) komşu ülkelerindeki suları da kirletecek" dedi. Japon hükümeti, 2023 yılından itibaren 30 yıl boyunca okyanusa yaklaşık 1,25 milyon ton nükleer atık su bırakmayı planladı.

Japonya, kirlenmiş suyun suyla seyreltilebileceğini ve daha düşük bir yoğunlukta boşaltılabileceğini iddia etse de Ahn, arıtma ekipmanının radyoaktif malzemeleri tamamen ortadan kaldıramaması nedeniyle bu tezin yanlış olduğunu defalarca söyledi. Çevre aktivisti, suyla seyreltmenin toplam kirlilik miktarını azaltamayacağını ve okyanusa bırakıldıktan sonra asla geri alınamayacağı için radyasyonlu atık su deşarjını "çözüm için en kötü yol" diye nitelendirdi. Ahn, "Okyanus çöp kutusu değildir. Uluslararası toplum, Japon hükümetini, okyanusa kirli suyun deşarjına dair sorumsuzca hamlesini durdurması ve daha güvenli yollar bulması için tek bir sese dönüşerek zorlamalı" dedi. Çevre aktivisti, Güney Kore'nin de aralarında olduğu komşu ülkelerin, sorunu çözmek amacıyla ortak çaba sarf etmek için bir danışma organı oluşturmayı düşünebileceğini de sözlerine ekledi. Güney Kore'de cumhurbaşkanı seçilen ve 10 Mayıs'ta yemin edecek olan Yoon Suk-yeol'un yeni yönetiminin, Japonya'nın trityumlu su boşaltımıyla sert bir şekilde ilgilenmeyi planladığı belirtiliyor. Yoon yönetimi, ithal edilen deniz ürünlerinin radyasyon kontrollerini ve ülke menşe sembolünü güçlendirirken restoranlarda menşe etiketleme uygulamasını da yaygınlaştıracak. Mevcut Moon Jae-in yönetimi, Fukuşima vilayetinin yakınındaki Japon sularında yakalanan deniz ürünlerinin ithalatını tamamen yasaklamıştı.

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Fukuşima, Nükleer, Japonya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çevre Aktivisti: Japonya'nın Nükleer Su Boşaltması Deniz Ürünlerini ve Okyanusu Tehlikeye Atar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çevre Aktivisti: Japonya'nın Nükleer Su Boşaltması Deniz Ürünlerini ve Okyanusu Tehlikeye Atar - Son Dakika
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