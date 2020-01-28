Çevre aktivisti Licypriya Kanguj: "Bana 'Hindistanlı Greta' demeyi bırakın, benim kendi hikayem var" - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çevre aktivisti Licypriya Kanguj: 'Bana 'Hindistanlı Greta' demeyi bırakın, benim kendi hikayem var' - Son Dakika Dünya

Çevre aktivisti Licypriya Kanguj: "Bana 'Hindistanlı Greta' demeyi bırakın, benim kendi hikayem var"

6 saat önce

Hindistanlı 8 yaşındaki çevre aktivisti Licypriya Kanguj'un Twitter üzerinden medyaya seslendi: "Bana 'Hindistanlı Greta' demeyi bırakın, benim kendi hikayem var"

Çevre aktivisti Licypriya Kanguj:

"Sevgili medya, bana 'Hindistan'ın Greta'sı' demeyi bırakın. Benim kendi hikayem ve kimliğim var. Hem ben zaten Greta'dan önce eylemlere başladım"


Hindistanlı 8 yaşındaki iklim aktivisti Licypriya Kangujam'ın uluslararası medyaya seslendiği paylaşımı 24 saat içerisinde neredeyse 30 bin kişi tarafından paylaşıldı, 133 bin kişi tarafından da beğenildi.

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Hindistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:31 
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