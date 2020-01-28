Çevre aktivisti Licypriya Kanguj:

"Sevgili medya, bana 'Hindistan'ın Greta'sı' demeyi bırakın. Benim kendi hikayem ve kimliğim var. Hem ben zaten Greta'dan önce eylemlere başladım"



Hindistanlı 8 yaşındaki iklim aktivisti Licypriya Kangujam'ın uluslararası medyaya seslendiği paylaşımı 24 saat içerisinde neredeyse 30 bin kişi tarafından paylaşıldı, 133 bin kişi tarafından da beğenildi.