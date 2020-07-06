Çevre Araştırmacısı Yaşar: "Tortum şelalesi ve çevresinde 25 odunsu tür yaşıyor" - Son Dakika

Çevre Araştırmacısı Yaşar: "Tortum şelalesi ve çevresinde 25 odunsu tür yaşıyor"

Erzurum'da çevre araştırmacısı, bitki uzmanı ve fidan yetiştiricisi olan Kadir Yaşar Tortum Şelalesi rekreasyon çalışmaları çerçevesinde bazı ulusal medya organlarında bölgenin ağaç, fidan, çalı türleri ve tarımıyla ilgili çıkan haberlere tepki göstererek bir açıklama yaptı.

Erzurum'da çevre araştırmacısı, bitki uzmanı ve fidan yetiştiricisi olan Kadir Yaşar Tortum Şelalesi rekreasyon çalışmaları çerçevesinde bazı ulusal medya organlarında bölgenin ağaç, fidan, çalı türleri ve tarımıyla ilgili çıkan haberlere tepki göstererek bir açıklama yaptı.


Çevre araştırmacısı Kadir Yaşar, "Erzurum ili tabii güzelliklerinden Tortum Şelalesi hakkında ulusal medya organlarında çıkan ve gerçeği yansıtmayan haberler üzerine bir açıklama yapma zorunda hissettim kendimi. Öncelikle Çoruh havzası iki değil, üç iklim özelliğini birlikte barındırmaktadır. İran-Turan ve Avrupa- Sibirya iklim özelliklerine ek olarak Akdeniz iklimi özelliklerini de barındırır. Ekibimle uzun yıllardır Erzurum ili bütününde doğal ağaç ve çalı türlerini araştırmaktayız. Bölgede bugüne kadar doğru dürüst yapılmamış olan ağaç ve çalı envanterini 15 yıllık bir çalışma sonucunda büyük emek ve masraf ederek çıkardık. Bu çalışmalarımız sırasında Tortum Şelalesi ve çevresinde defalarca dolaştık ve bölgenin ağaç ve çalı envanterini çıkardık. Şelale ve yakın çevresinde 25 odunsu tür yaşamaktadır. Basında çıkan haberler sonrası yaptığımız gezide bu türlerinin tümünün hayatiyetlerini sürdürdüğünü tespit ettik. Erzurum dışından bölgeyle ilgili yazan arkadaşlar, meseleye ideolojik ve kişisel bakmıyorlarsa bölge insanının çevre hassasiyetini ve bilgisini hafife almışlardır, bölge insanını cahil sanmaktadırlar yahut birileri tarafından öyle bilgilendiriliyorlar. Bölgede yüzün üzerinde türde yüz binlerce fidan üretmiş biri olarak şelalede yapılacak çevre düzenlemesinde kullanılmak üzere Çoruh havzasında yaşayan türlerden ürettiğimiz bir miktar fidanı kabul ederlerse sayın valimizin tasarrufuna bırakıyoruz ki bunların bazıları endemiktir ve ilk kez üretilmiştir. Ayrıca diğer bir yanıltıcı bilgi de Erzurum tarımı konusundadır. Sadece son bir yılda valilik aracılığıyla 5 trilyonluk kaba yem tohumu ve 70 bin ceviz fidanı tarım il müdürlüğü tarafından çiftçiye ücretsiz dağıtılmıştır. 23 bin ton kaba yem Erzurum'dan Karadeniz bölgesine satılmıştır. Hayvan varlığı da yüzde 25 artmıştır ve şelale bölgesine dışarıdan ağaç ve çalı fidanı dikildiği yalandır. Şu an için böyle getirilmiş ve dikilmiş bir tek fiden bile yoktur" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Kadir Yaşar, Erzurum, Tortum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 12:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çevre Araştırmacısı Yaşar: 'Tortum şelalesi ve çevresinde 25 odunsu tür yaşıyor' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:48 Bakan Akar, Rus yapımı savaş helikopterinin önünde Libya için kararlılık mesajı verdi 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:43 Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 10:53 Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:09 Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
MFÖ solisti Özkan Uğur, ikinci kez kanseri yendi
18:25
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
17:59
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
17:55
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
17:41
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
17:27
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
17:10
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
16:35
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! İki köy boşaltılıyor
16:35
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
16:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 19:16:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çevre Araştırmacısı Yaşar: "Tortum şelalesi ve çevresinde 25 odunsu tür yaşıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]