Çevre bakanı kurum'dan kentsel dönüşüm zirvesi sonrası açıklama - Son Dakika

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Çevre bakanı kurum'dan kentsel dönüşüm zirvesi sonrası açıklama
6 saat önce
ÇEVRE BAKANI KURUM'DAN KENTSEL DÖNÜŞÜM ZİRVESİ SONRASI AÇIKLAMA (4) (aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:25 Kaynak: DHA
ÇEVRE BAKANI KURUM'DAN KENTSEL DÖNÜŞÜM ZİRVESİ SONRASI AÇIKLAMA (4) (aktüel)
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