Son Dakika Haberleri: Çevre Bakanı Kurum Kartal'da İncelemelerde Bulundu

Çevre Bakanı Kurum Kartal'da İncelemelerde Bulundu

24 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazına gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Çevre Bakanı Kurum Kartal'da İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazına gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bu sırada bir nöbetçi savcı da olay yerine geldi. Enkaz çevresinde yaklaşık 20 dakika kalan nöbetçi savcı incelemelerin ardından olay yerinden ayrıldı. Bir süre daha incelemelerini sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da olay yerinden ayrılarak kriz merkezine geçti.

Arama kurtarma ekiplerinin enkaz üzerindeki çalışmaları da devam ediyor. Vinç yardımıyla beton blokları kaldıran ekiplerin zemin kata kadar indikleri öğrenildi. Enkaz çevresindeki riskli binalar da lazerli ölçüm cihazı ile devamlı kontrol ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:44 Kaynak: DHA

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