Çevre Bakanı Kurum, Mustafapaşa mahallesindeki enkazda incelemelerde bulundu - Son Dakika

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Çevre Bakanı Kurum, Mustafapaşa mahallesindeki enkazda incelemelerde bulundu
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'da incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:31 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'da incelemelerde bulundu.
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