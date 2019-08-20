Çevre Bakanı Kurum: "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz"
1 saat önce
Çevre Bakanı Kurum: "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz" -"Türkiye'de 20 binin üzerinde kaçak yapı tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:58 Kaynak: İHA
Çevre Bakanı Kurum: "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz"
-" Türkiye
'de 20 binin üzerinde kaçak yapı tespit edildi. Bu kaçak yapıların 7200 sahil kesimlerin yer alıyor ve 3260'da Muğla
ilimizde. 1300 adet kaçak yapı doğal sit alanları ve özel çevre koruma bölgelerinde yer alıyor"
-"Bugün yapılan denetimlerde 8 projede 1611 konut ve 4 otel inşaatı imara aykırılıklar, ruhsata aykırılıklar nedeniyle durdurulmuştur."
-"Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz."
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