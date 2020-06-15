Çevre Bakanlığı ekipleri Haliç'ten numune aldı - Son Dakika

Çevre Bakanlığı ekipleri Haliç'ten numune aldı

İHA'nın haberi ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti

İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ekipleri denizin renginin kahverengiye döndüğü Haliç'ten numune aldı.

Uzun çalışmalar sonucu temizlenen hatta deniz canlılarına yeniden ev sahipliğine yapmaya başlayan İstanbul'un "Altın Boynuzu" Haliç'in çamurlu hali yürekleri sızlatmıştı. Halici kaplayan çamur tabakası İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülenerek gündeme getirilmişti.

İhlas Haber Ajansı'nın haberi adından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri harekete geçti. Sabah saatlerinde Haliç'e gelen ekipler, çeşitli bölgelerden numune aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri yaşanan renk değişiminin nedenini öğrenmek için Bahariye Mevlevihanesi kıyısında incelemelerde bulundu. Alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.