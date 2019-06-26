Son Dakika Haberleri: Çevre Bakanlığı kadrolarında görev değişikliği
Son Dakika Ekonomi Haber

Çevre Bakanlığı kadrolarında görev değişikliği

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalar ile 28 ilin Çevre ve Şehircilik Müdürünün atanmalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Çevre Bakanlığı kadrolarında görev değişikliği, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalar ile 28 ilin Çevre ve Şehircilik Müdürünün atanmalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı. 7 Çevre ve Şehircilik İl Müdürü görevinden alındı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:33 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu imzalayarak onayladı Yeni askerlik kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı Reza Zarrab davasında yargılanan Mehmet Hakan Atilla tahliye oluyor! Avukatı tarih verdi Sağlık Bakanlığının randevusuz muayene olunabileceği SMS'i tartışma yarattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 11:28:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevre Bakanlığı kadrolarında görev değişikliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]