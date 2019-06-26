Çevre Bakanlığı kadrolarında görev değişikliği
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalar ile 28 ilin Çevre ve Şehircilik Müdürünün atanmalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:33
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalar ile 28 ilin Çevre ve Şehircilik Müdürünün atanmalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı. 7 Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
görevinden alındı.
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